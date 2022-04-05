Иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях прерывания курса антибиотиков

Прерывание курса антибиотиков может снизить эффективность лечения. Делать этого не стоит, даже если кажется, что симптомы уже прошли, рассказал «ФедералПресс» врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Если человеку назначен короткий курс антибиотиков — до 10 дней, — то бросать нечего. Если человек почувствовал себя хорошо и бросил, то он рискует не долечиться, а также у него в организме могут развиться устойчивые формы бактерий», — рассказал медик.

Опасности для человека прерывание курса не несет, однако чтобы полностью излечиться, курс желательно проходить о конца.