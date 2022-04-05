Иммунолог Владимир Болибок рассказал, как повысить иммунитет весной

Весной многие заболевают респираторными заболеваниями. Чтобы этого избежать, следует принимать комплексы витаминов, рассказал «ФедералПресс» врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Самое простое, что в это время можно сделать — купить поливитамины с микроэлементами или БАД», — считает врач.

Также он посоветовал работодателям отправлять домой сотрудников с симптомами респираторных заболеваний. Если же заболел кто-то из членов семьи, следует часто проветривать помещения и мыть руки.