Здоровье 16 января 2023, 10:38 Иммунолог Владимир Болибок рассказал, как быстрее восстановиться после гриппа

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Восстановление после гриппа пройдет быстрее и лучше, если уделить внимание своему рациону и принимать поливитаминные добавки.Об этом сайту Ura.ru сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, сейчас многие люди повально увлечены приемом витамина D. И это неправильно, потому что вызывает ряд определенных последствий. В частности, проблемы с желчным пузырем. Поливитаминные комплексы же гораздо эффективнее. Они полезны не только переболевшим гриппом, но и здоровым для поддержания иммунитета.

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Кроме того, врач рекомендовал есть больше натуральных витаминов и обогатить свой рацион.

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«Свежие фрукты и овощи. Даже фруктовые и овощные соки. Лучше, конечно, не увлекаться фаст-фудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта», — подчеркнул Владимир Болибок.

Он также посоветовал сделать перерыв в физических нагрузках, а потом вводить их постепенно, чтобы не перенапрягать организм.