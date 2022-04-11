Иммунолог Владимир Болибок назвал лучшие препараты для ревакцинации

Лучшими вакцинами для ревакцинации являются новая назальная форма «Спутника» и российская вакцина «Конвасэл», считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Об этом он рассказал Тульской службе новостей.

Врач отметил, что сейчас коронавирус снова распространяется достаточно активно. Поэтому даже тем, кто уже вакцинировался, следует пройти ревакцинацию.

«Я очень рекомендую воспользоваться назальной вакциной „Спутник“, поскольку она хорошо переносится и восстанавливает иммунитет, особенно если ранее человек делал прививку в инъекциях. Также хочу обратить внимание на российскую вакцину Конвасэл. Она создает иммунитет по тому белку, который не настолько часто мутирует в COVID-19. Также эта вакцина создает выраженный клеточный иммунитет, который не настолько избирательный и защищает от всех штаммов коронавируса в течение нескольких лет», — заявил врач.