Здоровье 06 апреля 2023, 19:08 Иммунолог Светлана Турбовская посоветовала аллергикам заранее готовиться к весне

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Весна — традиционное время аллергий, и к этому периоду лучше готовиться заранее. Об этом Lenta.ru рассказала дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог Светлана Турбовская.

Она посоветовала заранее посетить врача и получить все рекомендации по лечению. А также не пропускать прием препаратов, чтобы предотвратить сильные приступы.

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Как добавило ИА Nation News, аллергикам не стоит выходить на улицу без маски. Также не следует забывать про барьерные спреи для носа и солнцезащитные очки. Наконец, рекомендуют сразу по приходу домой принимать душ, чтобы смыть пыльцу и другие аллергены.

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