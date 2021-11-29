Иммунолог спрогнозировал резкий рост смертности в России из-за штамма «омикрон»

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» приведет к резкому росту смертности в России. Об этом заявил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков.

По словам кандидата медицинских наук, новый вариант вируса вызовет следующую волну заболеваемости. Всплеск показателей будет сильнее по сравнению с заболеваемостью при штамме «дельта».

«С учетом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждет — еще сильнее, чем с „дельтой“, — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много», — процитировало Крючкова Ura.ru.

Иммунолог добавил, что «омикрон» выявили в странах с низким процентом привитых жителей. При этом он отметил, что обнаруженный штамм не является следствием адаптации людей к вакцинам. Данные говорят о противоположных вещах.

«Я напомню, что в ЮАР, равно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения. Поэтому новый штамм, скорее, адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины, потому что переболевших там значительно больше», — пояснил Крючков.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в Ботсване. ВОЗ назвала этот вариант вируса вызывающим беспокойство.