Иммунолог спрогнозировал завершение роста зараженных коронавирусом к февралю

Рост числа зараженных коронавирусом продлится еще два с половиной месяца. Ожидать выхода на плато и дальнейшего снижения можно только к февралю 2022 года, но только при условии, что доминирующий сейчас штамм «дельта» будет вести себя как первоначальный, уханьский вариант. Об этом в беседе с Ura.ru заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он напомнил, что в прошлые волны распространения коронавируса от пика до снижения проходило три месяца. В прошлом году пиковые показатели пришлись на декабрь, а снижение началось в марте. Если все пройдет по такому же сценарию, то снижение роста заражений начнется к февралю. Но здесь все зависит от срока сохранения иммунитета к мутировавшему в «дельту» возбудителю.

«По уханьскому штамму, они следовали с интервалом в семь месяцев. Это соответствует нашим представлениям об иммунитете, который возникает после перенесенной коронавирусной инфекции. То есть он шесть месяцев держится, потом начинает снижаться. Про штамм „дельта“ пока этого сказать невозможно», — отметил Владимир Болибок.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что рост новых случаев заражения начался осенью, когда «дельта» за лето вытеснила первоначальный вариант возбудителя. Но в отличии от уханьского штамма заразность у новой версии выше в 2 — 2,5 раза.

«Будут волны резче, но и спады будут. Не будем прививаться, будет все очень плохо», — подчеркнул Аграновский.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране выявили 38 823 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составило 1 219. Полностью выздоровел 29 821 человек.