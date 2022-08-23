Иммунолог Скорпилева рассказала, в каком возрасте тяжелее переносить ветрянку

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в разговоре с журналистами Ura.ru рассказала, что человек тяжелее переносит ветряную оспу после 12-летнего возраста.

«Чем старше, тем сложнее переносится ветряная оспа. Тяжелые формы начинают учащаться с 12-летнего возраста. Но надо понимать, что в любом возрасте могут быть тяжелые формы», — добавила Скорпилева.

Врач отметила, что ветряная оспа может вылиться в тяжелые последствия для организма, вплоть до сахарного диабета.

«Самое тяжелое — это летальные исходы, ветряночные энцефалиты. Сахарный диабет развивается после ветрянки, и это есть не только у взрослых, но и у детей. Потом корешковые болевые синдромы, потому что высыпания идут по ходу нервных стволов у взрослых и углубляются», — резюмировала медик.