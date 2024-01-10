Здоровье 10 января 2024, 16:05 Иммунолог Скорпилева призвала отогревать замерзшего ребенка в теплой воде

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Если ребенок слишком сильно замерз во время прогулки, то ни в коем случае нельзя растирать его мокрыми рукавичками. Об этом «ФедералПресс» рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.

Она объяснила, что чаще всего у детей замерзают руки и ноги. Их нужно аккуратно отогревать в теплой воде. Потом температуру можно понемногу поднимать. Также обязательно переодеть ребенка в теплую и сухую одежду и дать чай.

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«Ни в коем случае нельзя растирать мокрыми рукавичками ни щеки, ни остальные части тела. Потому что если есть обморожение, можно повредить кожные покровы», — отметила врач.

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