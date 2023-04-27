Здоровье 27 апреля 2023, 17:32 Иммунолог Шугаева: аллергия на плесень может быстро перерасти в бронхиальную астму

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Аллергия на плесневые грибы без своевременного обращения к врачу может в кратчайшие сроки перерасти в бронхиальную астму. Об этом сообщила врач аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, реакция может проявиться после употребления сыра с плесенью и плохо промытых овощей. Также с аллергенами человек может столкнуться в парках, где много опавшей листвы.

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Как сообщили «Дни.ру», данная аллергия является одной из самых коварных и может быстро перерасти в астму.