Здоровье 07 июня 2023, 11:46 Иммунолог Шабалина посоветовала людям, которые не переносят тополиный пух, реже выходить на улицу при ветреной погоде

Читать 360tv в

Тополиный пух может механически раздражать слизистые. Страдающим этим людям не стоит появляться на улице в сухую и ветреную погоду, сообщила иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, если же необходимость выйти из дома есть, то в таком случае следует заранее обработать нос барьерным спреем, в составе которого будет эктоин или микроцеллюлоза. После улицы необходимо умыться и прополоскать горло солевым раствором.

Реклама

Иммунолог также порекомендовала проветривать жилые помещения только в дождливую погоду.