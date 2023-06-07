07 июня 2023, 11:46
Иммунолог Шабалина посоветовала людям, которые не переносят тополиный пух, реже выходить на улицу при ветреной погоде
Тополиный пух может механически раздражать слизистые. Страдающим этим людям не стоит появляться на улице в сухую и ветреную погоду, сообщила иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, если же необходимость выйти из дома есть, то в таком случае следует заранее обработать нос барьерным спреем, в составе которого будет эктоин или микроцеллюлоза. После улицы необходимо умыться и прополоскать горло солевым раствором.
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Иммунолог также порекомендовала проветривать жилые помещения только в дождливую погоду.
Врачи
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