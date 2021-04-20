Иммунолог рассказала о влиянии аллергии на вакцинацию от COVID-19

Тем, у кого весной проявляются аллергические реакции, можно прививаться от коронавируса, но следует обратить внимание на некоторые нюансы. Об этом радио Sputnik рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян.

«Абсолютных противопоказаний от вакцинации при наличии аллергии нет. Единственное, нужно делать прививку в период ремиссии», — сказала врач.

По ее словам, нужно дождаться, когда проявления аллергии не будут беспокоить — отцветет растение, на которое возникает самая сильная реакция.

Второе условие — прием антигистаминных препаратов за несколько дней до прививки, добавила Багдасарян.

Терапевт, опрашивающий пациента перед вакцинацией, оценивает ситуацию и принимает решение, можно или нет человеку сейчас ставить укол.

Багдасарян советует прививаться от вируса и тем, у кого снижен иммунитет, поскольку у таких пациентов меньше механизмов защиты от инфекции. Также у больных с ослабленной иммунной системой коронавирус протекает тяжелее, и лучше не допустить заражения.

Признаками снижения иммунитета иммунолог назвала слабость, частые простуды и рецидивы хронических заболеваний, гнойничковые инфекции, медленное заживление царапин, беспричинное повышение температуры.