Иммунолог рассказал, стоит ли россиянам бояться нового типа коронавируса из Вьетнама

Вспышка агрессивной разновидности коронавируса во Вьетнаме является продолжением первой волны пандемии COVID-19, полагает специалист.

Напомним, в приморском городе Дананге во Вьетнаме, за последние пять дней зафиксирована вспышка нового типа коронавируса. По словам врачей, инфекция стала еще агрессивнее.

«Это одна и та же песня. Тогда хватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершен до конца», — пояснил иммунолог.

Он также напомнил о вспышках коронавируса в Иране и странах Латинской Америки. Новые вспышки инфекции в России будут менее опасными, чем там, потому что у россиян более «натренированная» иммунная система.

«Спорят о вспышках в Иране или Латинской Америке: но там жара, у них другая иммунная система. Мы ее тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», —заявил Костинов.