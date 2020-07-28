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    28 июля 2020, 13:24

    Иммунолог рассказал, стоит ли россиянам бояться нового типа коронавируса из Вьетнама

    Анастасия Кременчугская

    Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог, в беседе с ИА Ura.ru рассказал о вспышке нового типа коронавируса во Вьетнаме, а также о волне заражений в Европе.

    Вспышка агрессивной разновидности коронавируса во Вьетнаме является продолжением первой волны пандемии COVID-19, полагает специалист.

    Напомним, в приморском городе Дананге во Вьетнаме, за последние пять дней зафиксирована вспышка нового типа коронавируса. По словам врачей, инфекция стала еще агрессивнее.

    «Это одна и та же песня. Тогда хватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершен до конца», — пояснил иммунолог.

    Он также напомнил о вспышках коронавируса в Иране и странах Латинской Америки. Новые вспышки инфекции в России будут менее опасными, чем там, потому что у россиян более «натренированная» иммунная система.

    «Спорят о вспышках в Иране или Латинской Америке: но там жара, у них другая иммунная система. Мы ее тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», —заявил Костинов.

    Новости SMI.FM