Иммунолог рассказал, сколько времени после COVID страдают легкие

Люди, переболевшие COVID-19 в средне-тяжелой, тяжелой или крайне тяжелой форме, могут столкнуться со странной патологией — ощущением нехватки воздуха. Об этом в беседе с URA.ru рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Подобное ощущение может не покидать человека до полугода. Причины кроются в глубине и объеме поражения легочных тканей. Если поражение легких составляет 60-80%, то после болезни органы не восстанавливаются полностью.

«У большей части симптомы сохраняются больше, чем на полгода, что, соответственно, ведет к нарушению качества жизни, развитию хронической дыхательной недостаточности, проблем сердечно-сосудистой системы и т. д.», — объяснил врач.