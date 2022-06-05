Иммунолог рассказал, при каких условиях возникнет эпидемия оспы обезьян

Эпидемия оспы обезьян может начаться только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Об этом рассказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку. Вот если такое произойдет в результате мутации, то такой обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», — сказал он.

При этом предотвратить эпидемию можно, если приступить к быстрой вакцинации граждан по эпидемическим показаниям. Для этого необходимо уже сейчас начать наработку тех вакцин от оспы, которые есть в распоряжении специалистов, а также приступить к вакцинации медицинского персонала, который будет первым контактировать с возможными заболевшими считает Жемчугов.

Он также добавил, что привика от натурально оспы эффективна и против оспы обезьян.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

По состоянию на 1 июня в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, находящихся за пределами Африки. Согласно данным Роспотребнадзора, в России случаи заражения оспой обезьян пока не зафиксированы.