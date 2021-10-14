Иммунолог рассказал, помогает ли витамин D при коронавирусе

Витамин D не способен помочь при коронавирусе, а его переизбыток приносит только вред. Таким мнением поделся врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.ru.

«Он никакого отношения к лечению и профилактике коронавирусной инфекции не имеет. Даже наоборот, людям хуже становилось, кто в больших дозах принимал витамин D», — рассказал врач.

Врач предупредил также, что витамин D влияет на обмен кальция в костях. Люди, которые перебарщивают с данным витамином, могут заработать гиперкоагуляцию — повышенную свертываемость крови.