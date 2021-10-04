Иммунолог рассказал, почему важно носить маски в период пандемии

Появление новых штаммов коронавируса не отменяет его способность передаваться по воздуху. По этой причине важно продолжать носить маски или респираторы. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с сайтом kp.ru.

«Я хочу сказать, что мутация вируса не может сказаться на его способности передаваться воздушно-капельным путем. Она может сказаться на передаче от вида к виду, как, собственно, произошло с первым коронавирусом, уханьским штаммом. Он получил в результате мутаций и отбора способность паразитировать на человеке и передаваться от человека к человеку», — отметил эксперт.

По словам специалиста, вирусы и микробы являются слишком мелкими для самостоятельного передвижения. Обычно они прикрепляются к пыли, дыму и другим веществам, которые летают в воздухе. При этом на передачу вируса по воздуху влияет множество факторов: температура среды, влажность, то, к каким веществам вирус сумел прикрепиться, скорость воздуха, количества света.

«Эта передача зависит не от мутаций, а от физических свойств той атмосферы и среды, в которой вирус присутствует. Заразность вируса может зависеть от мутаций, но никак не путь передачи», — подчеркнул Жемчугов.