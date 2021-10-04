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    04 октября 2021, 16:51

    Иммунолог рассказал, почему важно носить маски в период пандемии

    Арина Бобкова

    Появление новых штаммов коронавируса не отменяет его способность передаваться по воздуху. По этой причине важно продолжать носить маски или респираторы. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с сайтом kp.ru.

    «Я хочу сказать, что мутация вируса не может сказаться на его способности передаваться воздушно-капельным путем. Она может сказаться на передаче от вида к виду, как, собственно, произошло с первым коронавирусом, уханьским штаммом. Он получил в результате мутаций и отбора способность паразитировать на человеке и передаваться от человека к человеку», — отметил эксперт.

    По словам специалиста, вирусы и микробы являются слишком мелкими для самостоятельного передвижения. Обычно они прикрепляются к пыли, дыму и другим веществам, которые летают в воздухе. При этом на передачу вируса по воздуху влияет множество факторов: температура среды, влажность, то, к каким веществам вирус сумел прикрепиться, скорость воздуха, количества света.

    «Эта передача зависит не от мутаций, а от физических свойств той атмосферы и среды, в которой вирус присутствует. Заразность вируса может зависеть от мутаций, но никак не путь передачи», — подчеркнул Жемчугов.