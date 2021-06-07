Иммунолог рассказал, опасен ли птичий грипп для людей

В Китае сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H10N3. Такие новости могут вызывать волнения в обществе. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал телеканалу «Звезда», стоит ли опасаться этой болезни.

Заражение птичьим гриппом возможно только при условии очень высокой концентрации вируса в воздухе, сообщил специалист. Кроме того, пока не было выявлено ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку.

«Несколько лет назад был в Азии птичий грипп, он просто стал очень массовым, на птицефабриках именно. И отмечалось легкое заболевание людей. То есть если высокая концентрация в воздухе, то болеют и люди. Но к счастью, пока никто не видел передачи от человека человеку. Если вдруг он получит возможность передаваться от человека к человеку, тем более воздушно-капельным путем, то это будет большая беда, потому что он в общем довольно опасен», — сказал Жемчугов.

Также медик подчеркнул, что птичий грипп, как и любой вирус, может мутировать. Поэтому нельзя исключить, что рано или поздно он станет опасен и для людей. Но пока оснований для беспокойства нет.