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    07 июня 2021, 16:03

    Иммунолог рассказал, опасен ли птичий грипп для людей

    Полина Гребенщикова

    В Китае сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H10N3. Такие новости могут вызывать волнения в обществе. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал телеканалу «Звезда», стоит ли опасаться этой болезни.

    Иммунолог рассказал, опасен ли птичий грипп для людей

    Заражение птичьим гриппом возможно только при условии очень высокой концентрации вируса в воздухе, сообщил специалист. Кроме того, пока не было выявлено ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку.

    «Несколько лет назад был в Азии птичий грипп, он просто стал очень массовым, на птицефабриках именно. И отмечалось легкое заболевание людей. То есть если высокая концентрация в воздухе, то болеют и люди. Но к счастью, пока никто не видел передачи от человека человеку. Если вдруг он получит возможность передаваться от человека к человеку, тем более воздушно-капельным путем, то это будет большая беда, потому что он в общем довольно опасен», — сказал Жемчугов.

    Также медик подчеркнул, что птичий грипп, как и любой вирус, может мутировать. Поэтому нельзя исключить, что рано или поздно он станет опасен и для людей. Но пока оснований для беспокойства нет.