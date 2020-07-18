Иммунолог рассказал об угасании эпидемии коронавируса в России

Угасание коронавируса в России наступит после сентября. Эпидемия завершится естественным путем.

Об этом радио Sputnik сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, принятые меры помогли контролировать скорость заражения и распространения вируса.

«То есть „включать тормоза“ или, наоборот, отпускать, чтобы больше людей познакомилось с инфекцией, сформировалась иммунная прослойка, тогда эпидемия затухнет естественным путем, я считаю, что это произойдет после сентября», — рассказал он.

Жемчугов отметил, что в целом ситуация в стране положительная. Однако в регионах еще могут возникать вспышки, которые необходимо отслеживать. Для этого он предложил ускорить определение вируса в организме, чтобы вся процедура от сдачи теста до результата занимала сутки.

«Тогда мы оборвем контакты и не допустим распространения, что один человек будет заражать двадцать», — заключил он.

Ранее ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по приросту зараженных вирусом в мире. За прошедшие сутки инфекцией заболели 237 743 человека.