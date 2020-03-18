Иммунолог рассказал об опасности бесконтрольного приема витамина D3 «для профилактики»

По словам врача, «передозировка, в частности, витамина D3, несмотря на то что его назначают при остеопорозе, ведет к разрушению костной ткани». Логина рассказала, что «содержание витаминов в организме можно узнать в любой лаборатории, причем вполне бюджетно».

Единственная безопасная «профилактика» может заключаться в изменении питания. Например, включение в рацион рыбы и гречки, в которых содержится витамин D3.