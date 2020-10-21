Иммунолог рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Она пояснила, что подобные ситуации — стресс для организма. В некоторых случаях иммунитет перестает работать как следует. Это провоцирует повышенную восприимчивость организма к инфекциям. В других случаях иммунитет начинает работать слишком активно, но это тоже не полезно.

«И одна, и другая реакция — не очень хорошо, потому что бурная реакция иммунной системы может вызвать цитокиновый шторм», — уточнила Аплетаева.