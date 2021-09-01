Иммунолог рассказал о скрытом симптоме коронавируса

Во время коронавируса уровень гемоглобина у человека снижается. При этом возрастает уровень ферритина. Заметить такие симптомы можно только при лабораторных исследованиях анализа крови. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.ru.

«Самый неявный симптом, что это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо. Этот симптом неявный, потому что это видно только через лабораторию. Там резко растет такая молекула — ферритин, которая пытается поймать это железо, при этом падает гемоглобин», — объяснил эксперт.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также рассказал о других неочевидных симптомах коронавируса. По его словам, на коже у человека может проявляться сыпь, пузырьки на ладонях и подошвах. Также человек может столкнуться с болью в суставах.