Иммунолог рассказал о продуктах, богатых витаминами

По словам специалиста, летом следует употреблять больше фруктов и ягод, в которых содержится витамин С. В овощах он тоже есть, но в меньшей степени. Но делать упор исключительно на одном витамине — неправильно.

«Макро- и микроэлементы, которые содержатся в продуктах, также необходимо учитывать для хорошей работы организма. Это, например, цинк. Ну и отдельно, без привязки к какому-то продукту, нужно употреблять витамины растительного происхождения, а вот белки животного происхождения — сложноваты для переваривания», — пояснила Аплетаева.

Она отметила, что уровень железа в крови отвечает за гемоглобин. Он поддерживается благодаря белкам животного происхождения. Продукты с высоким содержанием такого белка лучше не употреблять без рекомендаций врача, так как они подбираются индивидуально.

Также важно употреблять продукты с содержанием омега-3. Например, это может быть рыбий жир.