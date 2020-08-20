Иммунолог рассказал о причинах аллергии

Он рассказал, что основной фактор — это наследственность. Если оба родителя имеют аллергию на какой-то продукт, то и у ребенка она будет с вероятностью в 90%.

Вторая причина заболевания — сбои в работе иммунной системы. В этом случае организм неправильно реагирует на распространенные антигены.

Также Болибок опроверг тезис о том, что аллергия будет распространена у детей, рожденных во время пандемии, так как нет никаких причин для этого.