Иммунолог рассказал о причинах аллергии
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, у каких детей есть наибольшая склонность к возникновению аллергий. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он рассказал, что основной фактор — это наследственность. Если оба родителя имеют аллергию на какой-то продукт, то и у ребенка она будет с вероятностью в 90%.
Вторая причина заболевания — сбои в работе иммунной системы. В этом случае организм неправильно реагирует на распространенные антигены.
Также Болибок опроверг тезис о том, что аллергия будет распространена у детей, рожденных во время пандемии, так как нет никаких причин для этого.