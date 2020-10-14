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    14 октября 2020, 10:15

    Иммунолог рассказал о пользе приема БАДов в осеннее время

    Полина Петрова

    Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, как укрепить иммунитет с помощью приема биологических добавок к пище (БАДов) и витаминов, сообщил телеканал «Звезда».
    Иммунолог рассказал о пользе приема БАДов в осеннее время

    Специалист отметил, что многие люди боятся принимать БАДы из-за распространяющейся информации об их опасности. По его словам, сами по себе добавки не несут никакого вреда.

    «БАДами у нас называются добавки по закону, потому что мы не знаем, какие там сотни экстрактов трав содержатся, и мы не можем рассортировать все эти сотни молекул, которые в них содержатся. Поэтому их квалифицируют так не из-за того, что они какие-то плохие», — пояснил Болибок.

    Врач уточнил, что БАДы обладают широким профилактическим спектром, и те вещества, которые в них содержатся, оказывают положительное влияние на тонус и сердечно-сосудистую систему. Также иммунолог посоветовал ответственно подходить к выбору витаминов. Он рассказал, что отечественные препараты нередко намного лучше подходят россиянам, чем зарубежные.

    Дело в том, что витамины из-за рубежа создавались не для нашей страны и не для нашей климатической зоны. В связи с этим люди часто страдают от передозировок при их употреблении. Помимо прочего, они часто аллергенны. Также Болибок предупредил о вреде чрезмерного употребления витамина D.