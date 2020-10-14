Иммунолог рассказал о пользе приема БАДов в осеннее время

Специалист отметил, что многие люди боятся принимать БАДы из-за распространяющейся информации об их опасности. По его словам, сами по себе добавки не несут никакого вреда.

«БАДами у нас называются добавки по закону, потому что мы не знаем, какие там сотни экстрактов трав содержатся, и мы не можем рассортировать все эти сотни молекул, которые в них содержатся. Поэтому их квалифицируют так не из-за того, что они какие-то плохие», — пояснил Болибок.

Врач уточнил, что БАДы обладают широким профилактическим спектром, и те вещества, которые в них содержатся, оказывают положительное влияние на тонус и сердечно-сосудистую систему. Также иммунолог посоветовал ответственно подходить к выбору витаминов. Он рассказал, что отечественные препараты нередко намного лучше подходят россиянам, чем зарубежные.

Дело в том, что витамины из-за рубежа создавались не для нашей страны и не для нашей климатической зоны. В связи с этим люди часто страдают от передозировок при их употреблении. Помимо прочего, они часто аллергенны. Также Болибок предупредил о вреде чрезмерного употребления витамина D.