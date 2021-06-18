Иммунолог рассказал о нюансах вакцинации от коронавируса

Иммунолог Георгий Викулов рассказал порталу iReactor, что вакцинация положена человеку, у которого не выработалось антител после того, как он переболел COVID-19.

«При естественном течение заболевания антитела, у некоторых людей могут достаточно быстро исчезать. Сейчас идут исследования, какой процент людей может долго сохранять иммунитет. Есть категории людей, которые долго сохраняют иммунитет. Но как долго — мы пока не знаем», — отметил специалист.

По его словам, пока не удалось установить уровень антител, при котором не стоит прививаться от COVID-19. Отмечается, что антитела вообще не вырабатываются у 1% людей. Викулов выразил сожаление, что при коронавирусе этот процент больше.