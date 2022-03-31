Иммунолог рассказал о критериях завершения пандемии

Чтобы пандемия подошла к концу, должна снизиться смертность. Таким мнением поделился специалист Николай Крючков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что на данный момент рано говорить о завершении пандемии, так как в некоторых странах рост заболеваемости все еще довольно велик. Однако нынешнюю стадию можно назвать «подострой».

«Отменить пандемию волевым решением нельзя, это невозможно сделать политическим или административным решением или юридическим актом. Должна очень резко упасть патогенность и летальность, причем до уровня ниже, чем сезонный грипп. Сейчас она примерно в шесть раз выше», — подчеркнул эксперт.