Иммунолог рассказал о главной опасности long COVID-19

«Описан такой термин — „long COVID“, хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. „Длительный COVID“ описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой», — уточнил специалист.

Болибок отметил, что пациенты с такой формой заболевания переносят недуг не в самой тяжелой форме, однако у них долго сохраняется циркуляция самого вируса. Дело в том, что иммунная система не может избавиться от инфекции.

По словам врача, болеющие «длительным COVID» продолжают выделять вирусы, даже после завершения острой фазы. Еще некоторое время они остаются потенциально заразными. Помимо прочего, у таких пациентов дольше чем у других ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. Это говорит о том, что человек выделяет вирус при дыхании и кашле, а также разговоре.