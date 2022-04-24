Иммунолог рассказал о будущей судьбе коронавируса

Коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией или обрести нового хозяина в природе. Такое предположение высказал в интервью ТАСС врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый — он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое, второй — он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах», — сказал эксперт.

Жемчугов полагает, что возникновение резервуаров с коронавирусом в животном мире не опасно для человека, это нормальный процесс. Иммунолог объяснил, что целью вируса является выживание, поэтому он будет собирать именно те мутации, которые помогут переходу в новый резервуар. Примерно так же он пришел и в человечество, подчеркнул врач.

Однако по мере снижения популяционного иммунитета люди снова смогут заражаться коронавирусом, получая его от хозяина-животного из природной среды, заключил Жемчугов.

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