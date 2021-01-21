Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации от COVID-19

Болибок уточнил, что вирус подхватить возможно, но при этом невозможно переболеть ковидом в тяжелой форме или заразить кого-нибудь. Также он добавил, что иммунитет, приобретенный после вакцинации усиливается при контакте с носителями вируса.

«Потому что иммунная система работает от контакта, есть контакт — она будет наращивать иммунитет, а нет контакта — эти антитела исчезнут», — пояснил врач.