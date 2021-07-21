Иммунолог рассказал, кто может заразиться оспой обезьян

Ученые сообщили, что за последние 10 лет в мире участились случаи заражения людей оспой обезьян. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал ИА НСН, стоит ли бояться этого заболевания.

В большинстве случаев оспа обезьян не передается от человека к человеку, поэтому людям, которые не контактируют непосредственно с обезьянами, опасаться болезни не стоит. Однако человека с сильно ослабленным иммунитетом все же может заразить другой человек, уже являющийся носителем инфекции.

«Это относительно опасное заболевание, которое, насколько я знаю, от человека к человеку не передается, заразиться им можно непосредственно от обезьяны. Но в случаях, когда вокруг заболевшего есть люди с ослабленным иммунитетом, вирус обезьяньей оспы может передаваться от человека человеку», — сказал Болибок.

Врач также перечислил первые признаки заболевания. Оно начинается с температуры, головной боли и боли в мышцах, а через один-три дня появляется кожная сыпь.