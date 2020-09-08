Иммунолог рассказал, кому обязательно нужно делать прививки от гриппа

По его словам, привиться от сезонного заболевания в 2020 году особенно важно тем, кто находится в группе риска. В первую очередь это люди с сахарным диабетом, те, кто страдают от лишнего веса, а также имеют кардиологические заболевания и проблемы с бронхолегочной системой. Помимо этого, сделать прививку необходимо пожилым людям, беременным и тем, кто планирует иметь детей в ближайшее время.

Отмечается, что все эти люди более подвержены гриппу, а также могут иметь негативные последствия. Например, беременные женщины могут потерять ребенка или у него разовьются аномалии.

«Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину», — отметил эксперт.

Он также советует сделать вакцинацию от гриппа тем, кто часто контактирует с людьми.

«Вакцина от гриппа уже отработана и безопасна. Смысла отказываться от нее и рисковать своим здоровьем нет. Прививка дает 75–80% вероятности, что человек не заразится. И почти 100% гарантии, что заболевание пройдет в относительно легкой форме», — пояснил иммунолог.