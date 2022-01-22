Иммунолог рассказал, кому нужно ревакцинироваться двумя дозами

Ревакцинация от коронавируса в большинстве случаев подразумевает введение однокомпонентного препарата. Но в некоторых случаях нужно прибегнуть к двум дозам, заявил иммунолог Михаил Костинов.

«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее», — сказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова радио Sputnik.

Он пояснил, что при этих заболеваниях необходимо делать два укола, так как после первой дозы иммунитет не формируется. При этом здоровых людей тоже могут ревакцинировать в два этапа, если они очень боятся заболеть ковидом. Но в этом случае обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

«Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», — подчеркнул Костинов.

Иммунолог пояснил, что врач будет основываться на возрасте человека, его прошлых заболеваниях и том, как его организм раньше переносил вакцинацию.