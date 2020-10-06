Иммунолог рассказал, кому можно не бояться заражения COVID-19

Он отметил, что коронавирусы вызывают до 20% всех ОРВИ. Именно поэтому люди, которые переболели простудой, какое-то время могут находиться под защитой иммунитета.

«С этой пандемией мы четко видим, что есть большая часть людей, которые болеют бессимптомно. В основном это дети и молодые люди. Кто-то переносит в виде ОРВИ, но чем старше человек или у него есть сопутствующие болезни, тем тяжелее он болеет», — уточнил специалист.

Также среди тех, кому не стоит опасаться инфицирования, обладатели перекрестного иммунитета. Он привел в пример людей, которые работают на птицефабрике, где проводится массовая вакцинация. Те, кто находится в контакте с этими веществами, имеют такой вид иммунитета.

Болибок напомнил, что главная защита от коронавирусной инфекции находится внутри организма каждого человека. У людей есть врожденный иммунитет. За его состоянием необходимо внимательно следить в течение всей своей жизни.