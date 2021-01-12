Иммунолог рассказал, когда в РФ появится коллективный иммунитет к коронавирусу
Научная сотрудница (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала, когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусу. По ее словам, несмотря на вакцинацию по всему миру, этого не стоит ожидать в текущем году, пишет РИА ФАН.
Он отметила, что сделала такие выводы исходя из статистики роста заболеваемости и смертности по всему миру от COVID-19.
«Распространение не такое стремительное, как было весной или осенью. Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится», — подчеркнула иммунолог.
Как считает врач, коллективный иммунитет появится в нашей стране в середине будущего года. Это станет возможным, если люди будут действовать оперативно и эффективно.