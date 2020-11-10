Иммунолог рассказал, какой возраст наиболее уязвим к COVID-19
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в беседе с «Лентой.ру», что до 30-35 лет человек в большинстве случаев не болеет ни COVID-19, ни пневмонией, ни онкологическими заболеваниями.
Врач пояснил, что врожденный иммунитет к большинству инфекций формируется благодаря органу под названием тимус. В нем образуются необходимые для иммунного ответа клетки. Тимус лучше всего функционирует у детей и подростков, а с подросткового возраста его функции постепенно утрачиваются.
«К 35 годам от него остается всего 10%. Это самый первый признак старения организма», — подчеркнул Болибок.
По словам иммунолога, некоторые люди являются исключением из данного правила. Либо это те, у кого с рождения ослаблена иммунная система. Либо долгожители — у них тимус своих функций с возрастом практически не теряет.