Иммунолог рассказал, какие болезни можно определить по ротовой полости

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие болезни можно определить по состоянию ротовой полости. Он назвал признаки, которые должны настораживать и служить поводом для обращения к специалисту. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«По состоянию ротовой полости, горла и гортани можно судить о самых разных заболеваниях. В первую очередь это язык, его внешний вид. Белый налет на языке или, наоборот, малиновый цвет говорят о состоянии системы пищеварения, указывают на авитаминоз, иммунодефицит, даже на некоторые тяжелые заболевания, например, на лучевую болезнь. Воспаление, язвочки на языке, на щеках изнутри, на слизистой — это тоже признаки заболеваний: во рту бывает стоматит. Состояние десен — серьезная вещь, оно может говорить о пародонтите. Также (нужно обращать внимание на, — ред.) воспаление миндалин, как и задней стенки глотки», — сообщил Жемчугов.

Специалист отметил, что в случае появления тех или иных симптомов необходимо обратиться к лечащему врачу. Некоторые заболевания ротовой полости обследуют терапевты, иногда с проблемой могут справиться лишь гастроэнтерологи и пульмонологи. Иногда требуется помощь инфекциониста или онколога. Опытный врач выявит, что именно стало причиной, например, язв или трещин, или же от чего появился налет на языке.