Иммунолог рассказал, как правильно носить медицинскую маску весной
Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно носить медицинские маски весной. Так как из-за дождей и гроз, они быстро становятся сырыми.
Эксперт советует брать с собой запасную маску, выходя из дома.
«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — пояснил Жемчугов.
Если ваша одноразовая маска промокла, не сушите ее, а выкиньте. Самодельную маску из марли также не рекомендуется стирать. Ее можно обработать утюгом с паром.