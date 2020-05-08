Иммунолог рассказал, как правильно носить медицинскую маску весной

Эксперт советует брать с собой запасную маску, выходя из дома.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — пояснил Жемчугов.

Если ваша одноразовая маска промокла, не сушите ее, а выкиньте. Самодельную маску из марли также не рекомендуется стирать. Ее можно обработать утюгом с паром.