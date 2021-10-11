Иммунолог рассказал, как нормализовать сон

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева пояснила, почему некоторые люди с трудом засыпают и плохо высыпаются. По ее словам, причиной этих явлений может быть нехватка мелатонина в организме. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Гормон мелатонин в нашем организме вырабатывается при условии, что мы спим в темное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встает разбитый», — объяснила врач.

Она добавила, что мелатонин можно принимать в виде лекарственного препарата или биологически активной добавки. Но он не будет работать, если человек продолжает засыпать после 12 часов ночи.

Также за час до сна нужно убрать гаджеты, выключить телевизор, яркий свет. Читать книжку или слушать музыку лучшего всего в полутемной комнате. Тогда, по словам врача, мелатонин будет способствовать нормализации сна, и человек начнет глубоко засыпать, нормально спать и высыпаться. Перед его применением стоит проконсультироваться с лечащим врачом.