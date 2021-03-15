Иммунолог рассказал, как дождь влияет на распространение коронавируса

Врач-иммунолог Лариса Алексеева рассказала, как дождливая погода, влажность и туман влияют на распространение коронавируса в столице, передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснила, что при резком переходе от морозов к плюсовым температурам абсолютно вся группа респираторных заболеваний усиливает свое негативное влияние. В таких условиях инфекция распространяется намного быстрее.

«Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для новой коронавирусной инфекции», — уточнила Алексеева.

По словам врача, при высокой влажности вирусные частицы имеют свойство долго сохраняться в атмосфере, оседать на различных поверхностях и предметах. Иммунолог посоветовала в такой период носить средства индивидуальной защиты не только в местах массового скопления людей, вроде метро и торговых центров, но и на свежем воздухе.