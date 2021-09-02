Иммунолог рассказал, как долго можно носить многоразовую маску

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков объяснил, от чего зависит срок ношения многоразовой маски. По словам специалиста, надо определить, из какого материала она изготовлена, ведь некоторые ткани легко пропускают всевозможные вирусы и бактерии. Интервью приводит радиостанция Sputnik.

«Многоразовые маски — это не медицинские изделия, а просто элемент одежды. Они не стандартизированы с точки зрения борьбы с инфекцией и вирусами, поэтому сложно спрогнозировать, как они работают. Здесь есть только одно общее правило, что все зависит от интенсивности использования маски. Суммарно в день время ношения маски не должно превышать четыре часа. Если больше, то там уже непредсказуемые эффекты», — пояснил Крючков.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя ходить в многоразовой маске весь день. А в конце дня ее необходимо постирать с порошком. Если выполнять все вышеперечисленные требования, то ее можно проносить от полугода до 10 месяцев. По словам врача, обычная одноразовая медицинская маска все же гораздо эффективнее в качестве средства защиты, но менять ее нужно каждые три часа.