Иммунолог рассказал, чем опасно самолечение при COVID-19

«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — сказал Щепеляев.

Если принимать противовирусные бесконтрольно, то это приведет к нарушению баланса в организме. В результате вся иммунная система может разактивироваться, считает эксперт.

Онкоиммунолог также объяснил, что людям, не имеющим хронические заболевания, ничем серьезным самостоятельное употребление антибиотика азитромицина не грозит. Этот препарат назначают при лечении COVID-19, он помогает предотвратить бактериальную пневмонию. Но никто не знает точно, что у него нет каких-либо хронических заболеваний.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что в ближайшие годы коронавирус не уйдет из жизни людей. А бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов и вовсе считает, что эта зима будет тяжелой из-за нового вируса.