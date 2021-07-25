Иммунолог рассказал о грозящем России штамме коронавируса

В России может появиться перуанский «лямбда»-штамм, который уже циркулирует в Южной Америке. Его появление — дело времени, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru он отметил, что штамм «лямбда» обнаружили в Перу в декабре прошлого года.

«Это еще одна линия, которая уже очень распространена в Южной Америке, есть в Европе, и дело времени, когда штамм появится в России. Скорее всего, он у нас уже есть, так как в России происходит мало секвенирования (выделения новых мутаций — прим. ред.)», — отметил Крючков.

«Лямбда»-штамм может оказаться более заразным и потеснить в России «гамма»-линию, добавил иммунолог.

«По данным эпиднадзора, к середине июня в крупных городах РФ было зарегистрировано более 90% случаев заражения „дельта“-линии, „гамма“ навряд ли будет серьезным конкурентом, скорее „лямбда“ штамм сможет откусить свой кусок при попадании в достаточном количестве в Россию», — считает Крючков.

В России может появиться любой новый, зарегистрированный в мире штамм, но прийти он должен в более ослабленном виде, отметил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. По его словам, любой вариант штамма может появиться без закрытых границ, «но нельзя оценивать каждый штамм в едином разрезе для всех».

«Каждый штамм, появившийся в другой стране и даже в другом регионе, после короткого времени циркулирования в популяции, дальше проявляется уже в ослабленном виде. Так как долго циркулирующий вирус снижает свою вирулентность», — объяснил Шунков.

Все чаще ковид уносит жизни пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые не делали прививку от коронавируса. К такому выводу пришли британские врачи. Согласно статистическим данным медиков, некоторые из умерших пациентов до заражения коронавирусом не имели серьезных проблем со здоровьем или сопутствующих болезней, которые могли бы осложнить течение ковида.