Здоровье 18 января 2024, 12:10 Иммунолог Продеус рассказал, что наибольшую опасность коклюш представляет для людей старше 25 лет и беременных

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Главный иммунолог Московской области Андрей Продеус в разговоре с изданием «Ридус» сообщил, что сейчас по всему миру, в том числе в России, наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Особую опасность эта болезнь представляет людям старше 25 лет и беременным женщинам.

«Люди, кажется, забыли, что детская вакцина от коклюша — это не на всю жизнь. Нужно ревакцинироваться людям, достигшим возраста 25 лет и старше, иммунитета у них уже нет», — сказал медик.

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Для детей до полугода коклюш считается опасным заболеванием. Младенцы могут и умереть, добавил Продеус.

Данные Росстата гласят, что всего за 10 месяцев 2023 года в стране было зафиксировано 27,8 тысячи случаев коклюша.