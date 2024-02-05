Здоровье 05 февраля 2024, 15:14 Иммунолог Продеус: обезжиренный творог увеличивает риск развития диабета

Читать 360tv в

Употребление обезжиренного творога, который пользуется особой популярностью во время диет, может привести к развитию сахарного диабета. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире Первого канала.

По словам специалиста, в таком продукте остаются только углеводы. Содержащий жиры творог гораздо полезнее аналога, который многие любят за его низкую калорийность, сообщило Utro.ru.

Реклама

Врач также отметил, что сахарный диабет может долгое время развиваться незаметно. Одним из симптомов болезни становится грибок на ногах, добавил Продеус.