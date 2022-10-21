Иммунолог Продеус назвал способы поддержать иммунитет осенью | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 15:46 Иммунолог Продеус назвал способы поддержать иммунитет осенью Иммунолог Андрей Продеус посоветовал высыпаться для поддержания иммунитета осенью freepik

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Иммунолог Андрей Продеус дал несколько советов, которые помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом сообщило издание «Профиль».

По данным ИА Nation News, очень важно высыпаться. Причем играет роль не только количество часов сна, но и время засыпания. В идеале следует ложиться пораньше, так как организм активно восстанавливается с 23:00 до 03:00.

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Также нужно включить в рацион продукты, в которых содержится железо и витамин D. Продеус подчеркнул, что жители Московского региона часто страдают от недостатка этих микроэлементов.

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Кроме того, важно регулярно проветривать помещения. Врач уточнил, что в закрытых помещениях с большим количеством народа легко подхватить инфекцию.

На иммунитет также негативно влияет стресс, поэтому следует научиться справляться с негативными эмоциями и переживаниями.

Ранее диетолог Дарья Русакова перечислила продукты, полезные для нервной системы. К таковым относятся травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог. Они успокаивают и помогают бороться со стрессовыми состояниями.