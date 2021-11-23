Иммунолог призвал вакцинироваться при снижении высокого титра антител

Вакцинация от коронавируса при большом количестве антител в организме может обернуться обратной реакцией. Об этом предупредила профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина.

По словам доктора медицинских наук, прививка при высоком титре антител не вызовет сильных проблем. При этом произойдет чрезмерная стимуляция продукции антител.

«Приведет это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые все видят и при определенной активации продуцируют антитела, и если они спродуцировались, то они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено», — пояснила Калинина Ura.ru.

Она добавила, что в скором времени в России появятся специальные QR-коды для тех, у кого наблюдается высокий уровень антител. Такой электронный документ позволит человеку работать и передвигаться по городу.

Как отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, высокий титр антител не дает полную гарантию защиты от заражения. Быть уверенным в защите своего организма можно в течение шести-девяти месяцев после вакцинации.