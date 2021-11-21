Иммунолог призвал к обязательной вакцинации россиян 60+
Иммунолог Жемчугов: россияне к 60 годам часто болеют, это может осложнить течение ковида
Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что россиян старше 60 лет обязательно нужно прививать от коронавируса по всей стране. Об этом он рассказал ТАСС.
По мнению Жемчугова, к этому возрасту люди становятся обладателями многих болезней, которые могут осложнить течение ковида.
«У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — сказал Жемчугов.
Иммунолог подчеркнул, что если россиянин знает, что чем-то болеет хронически, он должен обратиться к врачу. Тот поможет подобрать правильное время для прививки, чтобы процесс выработки иммунитета к коронавирусу не проходил одновременно с курсом лечения или периодом обострения.
Вакцинация от коронавируса сейчас не носит общеобязательный характер — против этого выступил президент Владимир Путин. Решение каждый россиянин принимает сам. Однако врачи в один голос говорят, что спасти от роста числа смертей в пандемию может только прививка.