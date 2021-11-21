Иммунолог призвал к обязательной вакцинации россиян 60+

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что россиян старше 60 лет обязательно нужно прививать от коронавируса по всей стране. Об этом он рассказал ТАСС.

По мнению Жемчугова, к этому возрасту люди становятся обладателями многих болезней, которые могут осложнить течение ковида.

«У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — сказал Жемчугов.

Иммунолог подчеркнул, что если россиянин знает, что чем-то болеет хронически, он должен обратиться к врачу. Тот поможет подобрать правильное время для прививки, чтобы процесс выработки иммунитета к коронавирусу не проходил одновременно с курсом лечения или периодом обострения.

Вакцинация от коронавируса сейчас не носит общеобязательный характер — против этого выступил президент Владимир Путин. Решение каждый россиянин принимает сам. Однако врачи в один голос говорят, что спасти от роста числа смертей в пандемию может только прививка.