Иммунолог: прививка БЦЖ помогает легче перенести коронавирус
Прививки БЦЖ помогут легче перенести коронавирус — рассказал Директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «все прививки, в том числе от гриппа, а также широкое применение иммуностимуляторов создают популяционный иммунитет».
«Все это, в том числе, прививки БЦЖ — неспецифическая стимуляция врожденного иммунитета. Это защищает», — уточнил специалист.