Иммунолог: прививка БЦЖ помогает легче перенести коронавирус

По его словам, «все прививки, в том числе от гриппа, а также широкое применение иммуностимуляторов создают популяционный иммунитет».

«Все это, в том числе, прививки БЦЖ — неспецифическая стимуляция врожденного иммунитета. Это защищает», — уточнил специалист.