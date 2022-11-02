Иммунолог предупредил об опасности плесени для здоровья | 360°

02 ноября 2022, 16:04
Иммунолог предупредил об опасности плесени для здоровья
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил Пятому каналу, что плесень является индикатором нездорового микроклимата и может вызвать множество заболеваний.
«Прежде всего, плесень является очень сильным аллергеном. Такие грибы приводят к риниту — хроническое воспаление носа. И развивается бронхиальная астма», — заметил Болибок.
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«Дни.ру» отметили его слова о том, что споры плесени загрязняют воздух. Попадая внутрь человеческого организма, они размножаются и поражают органы. Врач подчеркнул, что грибы устойчивы к антибиотикам, поэтому это заболевание очень тяжело лечить.
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