Иммунолог предупредил об опасности плесени для здоровья | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 16:04 Иммунолог предупредил об опасности плесени для здоровья

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил Пятому каналу, что плесень является индикатором нездорового микроклимата и может вызвать множество заболеваний.

«Прежде всего, плесень является очень сильным аллергеном. Такие грибы приводят к риниту — хроническое воспаление носа. И развивается бронхиальная астма», — заметил Болибок.

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«Дни.ру» отметили его слова о том, что споры плесени загрязняют воздух. Попадая внутрь человеческого организма, они размножаются и поражают органы. Врач подчеркнул, что грибы устойчивы к антибиотикам, поэтому это заболевание очень тяжело лечить.

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